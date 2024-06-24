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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину

24 Июня 2024 • 07:59 Комментировать

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты Defensa Central.

По данным источника, в услугах 25-летнего голкипера заинтересованы несколько европейских клубов. В борьбе за Лунина сойдутся лондонский «Арсенал», «Ньюкасл» и мадридский «Атлетико». Игрок может покинуть «Реал», чтобы не находиться в тени бельгийца Тибо Куртуа, на которого делает основную ставку Карло Анчелотти.

Президент «сливочных» Флорентино Перес готов к переговорам по трансферу Лунина. Руководитель хочет выручить с его продажи 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ньюкасл Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Флорентино Перес Андрей Лунин ещё теги
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