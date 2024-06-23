Правый защитник «Манчестер Сити» Ян Коуто может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме».

Как сообщает TEAM talk, в летнее трансферное окно «шпоры» планируют усилить правый фланг обороны. По сведениям источника, один из кандидатов — 22-летний Коуто.

Последние два сезона бразилец провел в аренде в «Жироне». В минувшем сезоне Коуто принял участие в 39 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет десять голевых передач.

Трудовой договор Коуто с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.