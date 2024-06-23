Легенду «Ливерпуля» выписали из больницы

Недавно «Ливерпуль» сообщал о том, что легенда клуба Алан Хансен был госпитализирован с серьёзной болезнью. Теперь мерсисайдцы сообщил хорошую новость – 69-летний Хансен выписан из больниц.

«Алан был выписан из больницы, он будет продолжать лечение дома», - говорится в сообщении пресс-службы «красных».

Члены семьи Алана Хансена поблагодарили всех за сообщения поддержки.

Алан Хансен выступал за «Ливерпуль» с 1977-1991 годах. За это время шотландец выиграл с командой множество трофеев. Так, например, Хансен восемь раз становился чемпионом Англии. Также стоит отметить три завоевания кубка европейских чемпионов.