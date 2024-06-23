Матсен переходит из «Челси» в «Астон Виллу» - известны условия

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо пишет в социальных сетях о закрытии трансфера защитника Яна Матсена. Футболист переходит из «Челси» в другой клуб Английской премьер-лиги – в «Астон Виллу».

Матсен подпишет с «Астон Виллой» контракт на шесть сезонов – до середины 2030 года. За 22-летнего нидерландца бирмингемский клуб заплатит лондонцам 37,5 миллиона фунтов (около 44,5 миллиона евро).

Вторую часть сезона 2023/2024 Ян Матсен провёл в аренде в дортмундской «Боруссии». «Шмели» хотели сохранить игрока, но проиграли борьбу за него.

Отметим что в следующем сезоне «Астон Вилла» выступит в Лиге чемпионов.