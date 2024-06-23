«Боруссия» близка к договорённости с игроком сборной Германии из АПЛ

Дортмундская «Боруссия» ведёт работу по усилению своего состава, думая о следующем сезоне. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, «шмели» близки к достижению договорённости с полузащитником «Брайтона» и сборной Германии Паскалем Гроссом.

По данным источника, сторонам осталось лишь уладить вопрос со сроком контракта – он будет рассчитан либо до середины 2027 года, либо до середины 2026 года с опцией продления на один сезон.

В ближайшее время должны начаться предметные переговоры между «Боруссией» и «Брайтоном». Стоимость трансфера может составить от 7 о 10 миллионов евро.