Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Браис Мендес интересен «Астон Вилле». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По сведениям источника, официальных контактов между «Астон Виллой» и 27-летним испанцем не было, но бирмингемцы изучают информацию о хавбеке.

В прошедшей кампании Мендес принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и записал на свой счет девять результативных передач.

Трудовой договор Мендеса с «Реал Сосьедадом» истекает летом 2028 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Мендеса в 40 миллионов евро.