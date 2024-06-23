Ван Нистелрой может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» решил сохранить Эрика тен Хага на должности главного тренера, несмотря на неоднозначный сезон. При этом в тренерском штабе тен Хага могут произойти изменения. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» предложили войти в тренерский штаб своему бывшему игроку - Руду ван Нистелрою.

Отмечается, что 47-летнему специалисту предстоит принять непростое решение. Дело в том, что у ван Нистелроя есть предложение от «Бёрнли», и тут речь идёт о работе главным тренером. «Бордовые», как известно, весной вылетели в Чемпионшип.

Руд ван Нистелрой играл за «Манчестер Юнайтед» в 2001-2006 годах.