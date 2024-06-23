«Челси» нацелен на трансфер вингера сборной Испании

«Челси» вёл борьбу за вингера Майкла Олисе из «Кристал Пэлас», но этот футболист переходит в «Баварию». Теперь лондонский клуб нацелен на другого вингера – на Нико Уильямса из «Атлетика» (Бильбао).

Как сообщается на сайте авторитетного журналиста Джанлуки ди Марцио, «Челси» может заплатить за 21-летнего Уильямса 55 миллионов евро. Именно такая сумма выкупа прописана в действующем контракте игрока.

В сезоне 2023/2024 Нико Уильямс провёл 39 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 19 голевых передач на партнёров. В настоящий момент игрок находится в расположении сборной Испании на чемпионате Европы.