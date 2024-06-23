Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе находится на радаре у «Тоттенхэма».

Как утверждает Alasdair Gold, 25-летний футболист является одной из приоритетных целей «шпор» в летнее трансферное окно. По данным источника, в услугах Эзе заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу.

В прошедшем клубном сезоне Эзе появился на поле в 31 матче во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором шести голевых передач.

Действующий контракт Эзе с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость хавбека в 55 миллионов евро.