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Пальинья — о «Баварии»: «Мне запрещают говорить»

23 Июня 2024 • 14:07 Комментировать

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья ответил на вопрос о возможном переходе в мюнхенскую «Баварию».

— Мне не дают говорить, но я хотел бы кое-что сказать, — цитирует Пальинью Fussball News.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний португалец согласовал пятилетний контракт с «Баварией» и хочет, чтобы «Фулхэм» его отпустил этим летом.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» отклонил улучшенное предложение «Баварии».

В прошедшем сезоне Пальинья принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2028 года.

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