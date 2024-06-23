Пальинья — о «Баварии»: «Мне запрещают говорить»

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья ответил на вопрос о возможном переходе в мюнхенскую «Баварию».

— Мне не дают говорить, но я хотел бы кое-что сказать, — цитирует Пальинью Fussball News.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний португалец согласовал пятилетний контракт с «Баварией» и хочет, чтобы «Фулхэм» его отпустил этим летом.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» отклонил улучшенное предложение «Баварии».

В прошедшем сезоне Пальинья принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2028 года.