Хакер пригрозил разоблачить «Манчестер Сити» - известны подробности

Примерно полтора года назад «Манчестер Сити» получил 115 обвинений в нарушении финансовых правил. Учитывая масштаб дела, разбирательство будет долгим. При этом «горожане» уверены в себе – сообщалось даже о подаче клубом иска против АПЛ. В «Сити» считают, что нынешние правила являются дискриминационными.

Между тем, хакер Руй Пинту из Football Leaks пригрозил разоблачить «Манчестер Сити». По словам мужчины, у него есть доступ к тысячам электронных писем клуба, которые доказывают, что «Манчестер Сити» сознательно нарушал финансовые правила.

«В отчётах «Манчестер Сити» есть информация о выплачиваемых деньгах, о которых не сообщалось футбольным властям. Сейчас я передал пять жёстких дисков французским и немецким властям, в том числе информацию по «Манчестер Сити», - слова Пинту приводит The Sun.

В то же время представитель хакера отметил, что в какой-то момент файлы по делам «Манчестер Сити» будут опубликованы.