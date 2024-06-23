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«Манчестер Юнайтед» готов ждать спортивного директора девять месяцев

23 Июня 2024 • 13:09 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» хочет назначить спортивным директором Дэна Эшуорта. На фоне интереса из стана «красных дьяволов» «Ньюкасл» в начале года отстранил Эшуорта от дел, хотя контракт продолжает действовать. Судя по всему, клубы не могут уладить этот вопрос, и в ближайшее время Дэн на «Олд Траффорд» не приедет.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Sun on Sunday, «Манчестер Юнайтед» готов подождать ещё девять месяцев, прежде чем назначить Эшуорта на пост спортивного директора.

Напомним, что прошлый чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» завершил лишь на восьмой позиции в таблице.

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Манчестер Юнайтед
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