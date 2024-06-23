Бернарду Силва не перейдёт в «Барселону» - раскрыта причина

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва не перейдет в каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно. Об этом информирует газета Marca.

«Сине-гранатовые» не смогут подписать португальского игрока из-за отсутствия финансов на его трансфер. Сумма потенциального перехода оценивается в 60 миллионов евро. Это неподъемный ценник для «Барселоны» в нынешних условиях.

29-летний хавбек сыграл за «Манчестер Сити» 33 встречи в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги. Бернарду отметился шестью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. В данный момент Силва выступает в составе сборной Португалии на Евро-2024.