«Арсенал» может потратить 40 миллионов на нового полузащитника

Полузащитник французского «Ренна» Дезире Дуэ может этим летом перебраться на туманный Альбион. Согласно сообщениям журналистов Tribal Football, в подписании игрока заинтересован лондонский «Арсенал».

Французская сторона, в свою очередь, готова расстаться с перспективным футболистом, если за него предложат 35 миллионов фунтов (~41 миллион евро). Также в услугах Дезире заинтересован «ПСЖ».

В минувшем сезоне чемпионата Франции 19-летний полузащитник сыграл 31 встречу за «Ренн». Игрок отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также он получил три желтые карточки.