Суперклубы АПЛ хотят купить Дембеле

В «ПСЖ» могут принять решение о продаже нападающего Усмана Дембеле в текущее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сообщениям журналистов, у французского игрока есть варианты трудоустройства в Саудовской Аравии и Англии. Сразу три представителя Премьер-лиги заинтересованы в подписании Дембеле. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и «Ньюкасле».

Срок трудового соглашения между Усманом и парижанами истекает летом 2028 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 форвард сыграл 26 матчей, забил три мяча и отдал шесть ассистов.