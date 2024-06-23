«Ливерпуль» может купить испанского вингера, играющего на Евро-2024

Вингер сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщает аккаунт deadlinedaylive со ссылкой на источник.

Заинтересованность в подписании атакующего футболиста проявляет «Ливерпуль». В трудовом соглашении Уильямса прописана опция выкупа за 58 миллионов евро. Кроме мерсисайдского гранда, в трансфере испанца заинтересованы каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ».

В прошедшем сезоне чемпионата Испании 21-летний вингер принял участие в 31 поединке «Атлетика», записав на свой счет пять забитых мячей и 11 результативных передач.