«Челси» сегодня подпишет форварда «Астон Виллы»

Нападающий «Астон Виллы» Омари Келлимен продолжит карьеру в «Челси».

Как передаёт в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 18-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с «синими». Отмечается, что соглашение между сторонами будет подписано сегодня, 23 июня, а сумма трансфера составит 19 миллионов фунтов стерлингов. Официально о переходе объявят в ближайшее время.

В минувшем сезоне 18-летний футболист принял участие в 18 матчах за вторую команды «Астон Виллы», забил восемь голов и сделал один ассист на партнёра. Трансферная стоимость форварда оценивается в один миллион евро.