Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбрал клуб на новый сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд определился со своим ближайшим будущим. Об этом информирует таблоид The Sun.

Согласно данным журналистов, английский форвард не собирается уходить из манкунианского клуба, несмотря на неудачный сезон. Игрок хочет доказать главному тренеру Эрику тен Хагу, что еще может быть полезен команде. Контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2028 года.

В прошедшем сезоне Рэшфорд принял участие в 43 поединках за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач. Его трансферный ценник – 60 миллионов евро.