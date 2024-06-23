Суарес: «Нуньес – один из лучших нападающих в мире»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес похвалил своего товарища по сборной Уругвая Дарвина Нуньеса.

Форвард «Ливерпуля», как и 37-летний ветеран, попал в заявку уругвайской национальной команды на Кубок Америки. 24 июня команда проведёт первый матч на турнире против соперников из Панамы.

«На данный момент Нуньес является одним из лучших нападающих в мире. Мне нравится, как он играет, за ним приятно наблюдать.

Когда я обратил на него внимание, его критиковали за слабую реализацию, хотя и забивал он много. Когда-то и я сталкивался с этой проблемой. Самое главное – то, что он никогда не сдаётся», – сказал в интервью ESPN Суарес.