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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Ливерпуля» ждёт предложения от «Барселоны» слухи

23 Июня 2024 • 02:16 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас готов провести переговоры с «Барселоной».

«Сине-гранатовые» определили колумбийца в числе двух приоритетных кандидатур на рынке наряду с Нико Уильямсом из «Атлетика». По сведениям журналиста Фернандо Поло, в настоящий момент в «Барселоне» склоняются к подписанию Диаса, поскольку тот опытнее и результативнее испанца. Сам 27-летний футболист «Ливерпуля» ждёт, когда каталонцы сделают конкретное предложение.

Стоимость потенциального трансфера Луиса Диаса оценивается в 60 млн евро. Чтобы позволить себе такую сделку, «Барселоне» придётся продать Рафинью Диаса.

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