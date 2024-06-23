Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас готов провести переговоры с «Барселоной».

«Сине-гранатовые» определили колумбийца в числе двух приоритетных кандидатур на рынке наряду с Нико Уильямсом из «Атлетика». По сведениям журналиста Фернандо Поло, в настоящий момент в «Барселоне» склоняются к подписанию Диаса, поскольку тот опытнее и результативнее испанца. Сам 27-летний футболист «Ливерпуля» ждёт, когда каталонцы сделают конкретное предложение.

Стоимость потенциального трансфера Луиса Диаса оценивается в 60 млн евро. Чтобы позволить себе такую сделку, «Барселоне» придётся продать Рафинью Диаса.