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Бекхэм хочет видеть в «Интер Майами» игрока «Манчестер Юнайтед»

23 Июня 2024 • 01:25 Комментировать
Нэшвилл
...
Интер Майами
30.06 03:30

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм попробует переманить в ряды команды центрального защитника Рафаэля Варана.

Француз скоро станет свободным агентом – его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце месяца. Как уже сообщалось ранее, интерес к 31-летнему футболисту проявляет «Интер Майами», цвета которого защищают Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. По данным Mirror, в приглашении Варана заинтересован лично владелец американского клуба Дэвид Бекхэм – он попробует провернуть сделку этим летом.

Рафаэль Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. До переезда в Англию центрбек на протяжении десяти лет представлял цвета мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
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