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Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону»

23 Июня 2024 • 01:09 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
18.08 18:00

Левый защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья признался, что не думает о «Барселоне».

25-летнего игрока часто критиковали за его игру в «Челси», однако на Евро-2024 испанец дал повод говорить о себе уже в положительном ключе.

Отвечая на вопрос о будущем, Кукурелья заявил, что пока не задумывается о возвращении в «Барселону»: «Вернусь ли я туда в будущем? Сейчас я не думаю об этом. Никогда нельзя говорить «никогда», но сейчас эта мысль не приходит мне в голову», – сказал в интервью Tiempo de Juego защитник.

Марк Кукурелья закончил академию каталонского гранда, но за первую команду сыграл всего один матч.

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Челси Барселона Сборная Испании Марк Кукурелья ещё теги

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