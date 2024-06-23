Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону»

Левый защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья признался, что не думает о «Барселоне».

25-летнего игрока часто критиковали за его игру в «Челси», однако на Евро-2024 испанец дал повод говорить о себе уже в положительном ключе.

Отвечая на вопрос о будущем, Кукурелья заявил, что пока не задумывается о возвращении в «Барселону»: «Вернусь ли я туда в будущем? Сейчас я не думаю об этом. Никогда нельзя говорить «никогда», но сейчас эта мысль не приходит мне в голову», – сказал в интервью Tiempo de Juego защитник.

Марк Кукурелья закончил академию каталонского гранда, но за первую команду сыграл всего один матч.