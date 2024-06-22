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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» связался с окружением Хулиана Альвареса, но есть проблема

22 Июня 2024 • 23:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

В «Пари Сен-Жермен» по-прежнему рассчитывают провернуть трансфер нападающего Хулиана Альвареса.

Об интересе парижан к аргентинцу стало известно несколькими неделями ранее. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство гранда Лиги 1 установило связь с ближайшим окружением 24-летнего игрока, однако «Манчестер Сити» сотрудничать пока не намерен. «Горожане» отказываются называть цену Альвареса, чем сильно усложняют ситуацию для «ПСЖ». Чемпионы Англии не планируют продавать форварда нынешним летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хулиана Альвареса в 90 млн евро.

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