«ПСЖ» связался с окружением Хулиана Альвареса, но есть проблема

В «Пари Сен-Жермен» по-прежнему рассчитывают провернуть трансфер нападающего Хулиана Альвареса.

Об интересе парижан к аргентинцу стало известно несколькими неделями ранее. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство гранда Лиги 1 установило связь с ближайшим окружением 24-летнего игрока, однако «Манчестер Сити» сотрудничать пока не намерен. «Горожане» отказываются называть цену Альвареса, чем сильно усложняют ситуацию для «ПСЖ». Чемпионы Англии не планируют продавать форварда нынешним летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хулиана Альвареса в 90 млн евро.