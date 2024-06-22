«Челси» начал переговоры по звезде Лиги 1

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в «Челси».

«Синие» занимаются поисками усиления на позицию форварда, и 24-летний лидер атаки «Лилля» – одна из рассматриваемых кандидатур. По сведениям журналиста Дэвида Орнштейна, «Челси» уже начал переговоры с представителями Дэвида о возможном сотрудничестве. Контракт канадца истекает черед год, поэтому приобрести его можно по относительно невысокой цене. «Лилль» пока не давал согласия на продажу игрока, однако между клубами установились хорошие отношения, что может облегчить сделку.

Стоимость Джонатана Дэвида оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. В прошедшем розыгрыше Лиги 1 футболист забил 19 голов, уступив в гонке бомбардиров только Килиану Мбаппе.