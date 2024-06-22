Опорный полузащитник «Вест Хэма» Эдсон Альварес может остаться в клубе на новый сезон.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего мексиканца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает известный журналист Флориан Плеттенберг, «молотобойцы» оценивают Альвареса в 60-80 миллионов евро, однако не собираются отпускать его этим летом.

По данным источника, в последние несколько дней «Манчестер Юнайтед» собрал много информации о мексиканце, но официальное предложение пока направлено не было.

Действующий трудовой договор Альвареса с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2028 года.