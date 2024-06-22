«Челси» не снизил ценник Галлахера

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Конор Галлахер интересен «Атлетико». Впрочем, трансфер 24-летнего футболиста будет для мадридцев недешёвым удовольствием. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, «Челси» не собирается делать скидок. Лондонцы готовы продать воспитанника своей академии только за 60 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Конор Галлахер провёл в различных соревнованиях 52 официальных матча. В них полузащитник записал на свой счёт семь голов и девять результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Челси» завершил последний чемпионат Англии на шестой позиции.