«Челси» на своём официальном сайте опубликовал заявление по вингеру Эстевао Виллиану. Бразильский футболист перейдёт в лондонский клуб следующим летом. Какие-либо подробности контракта «пенсионеры» не раскрывают.

Эстевао Виллиану 17 лет. В Южной Америке давно отмечают талант этого футболиста, обладающего высокой скоростью и отличным дриблингом. После перехода в «Челси» Эстевао будет стараться сделать себе имя в Европе.

Отметим, что прошлый сезон Английской премьер-лиги «Челси» завершил на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем сезоне команда будет выступать в Лиге конференций.