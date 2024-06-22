Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как утверждает Sky Sports Germany, руководство «Баварии» готово продать 29-летнего футболиста этим летом, так как до конца его контракта остался всего один год. По данным источника, трудовое соглашение с большей долей вероятности не будет продлено.

В настоящий момент конкретный интерес к Киммиху проявляют пять клубов: «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал», отмечает источник.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Киммиха составляет 50 миллионов евро.