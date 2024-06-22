«Челси» разрешил Матсену пройти обследование для другого клуба

Судя по всему, защитник Ян Матсен продолжит карьеру в «Астон Вилле». Уже на этих выходных 22-летний футболист пройдёт медицинское обследование для бирмингемского клуба, о чём в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, «Челси» позволил Матсену пройти обследование сейчас, пока он находится в расположении сборной Нидерландов на Евро-2024.

За трансфер Матсена «Челси» заплатит 37,5 миллиона фунтов (примерно 44,5 миллиона евро). «Астон Вилла» почти согласовала контракт с футболистом – остаётся уладить детали.

Отметим, что «Астон Вилла» в следующем сезоне представит Англию в Лиге чемпионов.