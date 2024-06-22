Романо раскрыл финансовую схему трансфера Олисе в «Баварию»

Всё идёт к тому, что очень скоро вингер Майкл Олисе примерит на себе футболку «Баварии». Сразу несколько источников утверждают, что мюнхенский клуб закрыл трансфер 22-летнего футболиста.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Бавария» заплатит за Олисе 45 миллионов фунтов. Ещё 5 миллионов фунтов заложены в сделку как бонусы.

Майкл Олисе заключит с «Баварией» контракт, который будет рассчитан до середины 2029 года.

В сезоне 2023/2024 Майкл Олисе провёл 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 6 голевых передач на партнёров.