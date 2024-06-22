«Бавария» закрыла крупный трансфер

«Бавария» работает над усилением состава команды после назначения на должность главного тренера Венсана Компани. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Sport Флориан Плеттенберг, мюнхенский гранд полностью согласовал трансфер вингера Майкла Олисе из «Кристал Пэлас». За 22-летнего футболиста «Бавария» заплатит около 60 миллионов евро.

Ожидается, что Майкл Олисе подпишет с «Баварией» контракт на пять ближайших сезонов. Мюнхенцы уже договорились с футболистом об условиях трудового соглашения.

Отметим, что прошлый сезон «Бавария» завершила без трофеев.