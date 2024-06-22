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«Ливерпуль» хочет подписать двух топ-игроков «Реала»

22 Июня 2024 • 16:26 Комментировать

«Ливерпуль» работает над усилением своего состава. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Estadio Deportivo, мерсисайдскому клубу интересны два футболиста «Реала» - нападающий Родриго и полузащитник Арда Гюлер.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 23-летний Родриго может уйти из «Реала» после того, как клуб подписал Килиана Мбаппе. Бразилец якобы понимает, что теперь будет получать меньше игрового времени.

Что касается 19-летнего Гюлера, то проскакивали слухи о возможном уходе турецкого полузащитника в аренду ради получения ценной игровой практики.

Родриго оценивается порталом Transfermarkt в 110 миллионов евро, а Гюлер – в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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