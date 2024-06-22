«Ливерпуль» ведёт переговоры по игроку сборной Италии

Защитник сборной Италии Рикардо Калафьори может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Corriere di Bologna, переговоры по 22-летнему футболисту в последнее время ускорил «Ливерпуль».

«Болонья» могла бы продать Калафьори примерно за 25 миллионов евро. При этом ожидается, что после чемпионата Европы ценник может вырасти.

За «Болонью» Рикардо Калафьори выступает с прошлого лета. В 33 официальных играх за этот клуб защитник записал на свой счёт два гола и пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Калафьори в 30 миллионов евро.