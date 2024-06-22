Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн показал фото с отдыха на яхте фото

22 Июня 2024 • 14:52 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн продолжает весело проводить время в отпуске. На этот раз норвежский бомбардир опубликовал в социальных сетях фотографии с отдыха на яхте.

Стоит сказать, что сборная Норвегии не смогла пробиться на чемпионат Европы, поэтому Эрлинг Холанн получил достаточно времени на восстановление сил после непростого сезона.

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Холанн провёл в различных соревнованиях 45 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 38 голов и 6 результативных передач на партнёров.

Следующий чемпионат Англии по обыкновению стартует в середине августа.

Холанну пришлось предъявлять документы в клубе

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Пике назвал футболиста, который определит эпоху - это не Мбаппе и Беллингем «Реал» продаёт двух футболистов - названы оба имени Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти
Спортивные новости
«Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июня
15:04 · Чемпионат Европы 2024
Шоу может пропустить остаток Евро-2024
14:52 · Англия. Премьер-лига
Холанн показал фото с отдыха на яхте фото
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» изменил трансферную стратегию
14:07 · Англия. Премьер-лига
«Палмейрас» получит бонус от «Челси», если Эстевао Виллиан до 2033 года выиграет «Золотой мяч»
13:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к трансферу нападающего «Астон Виллы» за 21 миллион евро
12:58 · Англия. Премьер-лига
Йоро хочет в «Реал», но три других гранда не сдаются 2
12:20 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» разозлились на тен Хага - названа причина
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нацелился на полузащитника «Тоттенхэма»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» приближается к трансферу в «Галатасарай» 1
10:11 · Англия. Премьер-лига
Байер может перейти в АПЛ 1
09:47 · Англия. Премьер-лига
Нико Уильямс интересен трём топ-клубам АПЛ 1
08:55 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» покупает игрока в атаку за 60 миллионов евро
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового нападающего - цена 50 миллионов евро
04:15 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» запланировал подписание игрока «Интера» и сборной Аргентины
00:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может обменять Гринвуда на звезду «Ювентуса» слухи
Все новости
Рекомендуем