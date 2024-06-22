Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн продолжает весело проводить время в отпуске. На этот раз норвежский бомбардир опубликовал в социальных сетях фотографии с отдыха на яхте.

Стоит сказать, что сборная Норвегии не смогла пробиться на чемпионат Европы, поэтому Эрлинг Холанн получил достаточно времени на восстановление сил после непростого сезона.

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Холанн провёл в различных соревнованиях 45 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 38 голов и 6 результативных передач на партнёров.

Следующий чемпионат Англии по обыкновению стартует в середине августа.

Холанну пришлось предъявлять документы в клубе