«Челси» изменил трансферную стратегию

В «Челси» приняли решение об изменении трансферной стратегии. Как сообщает на своих страницах The Athletic, теперь лондонский клуб настроен привлекать главным образом молодых интересных футболистов. Ранее же «пенсионеры» стремились подписывать игроков с бэкграундом, например, Рахима Стерлинга или Кристофера Нкунку.

Напомним, что «Челси» завершил прошлый чемпионат Англии на шестой позиции в турнирной таблице. Команда получила путёвку в Лигу конференций. Вскоре после завершения сезона «пенсионеры» расстались с Маурисио Почеттино. Новым рулевым «Челси» стал Энцо Мареска.