«Палмейрас» получит бонус от «Челси», если Эстевао Виллиан до 2033 года выиграет «Золотой мяч»

Бразильский «Палмейрас» получит бонус от лондонского «Челси», если вингер Эстевао Виллиан получит «Золотой мяч» до 2023 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Отметим, что общий пакет сделки составит в районе 60 миллионов евро. Источник сообщает, что стороны уже подписали все необходимые документы, поэтому Эстевао можно назвать футболистом «Челси».

17-летний нападающий присоединится к лондонскому клубу следующим летом после достижения совершеннолетия. Молодой бразилец ранее также был интересен каталонской «Барселоне» и мюнхенской «Баварии».