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«Челси» близок к трансферу нападающего «Астон Виллы» за 21 миллион евро

22 Июня 2024 • 13:37 Комментировать

Лондонский «Челси» близок к трансферу нападающего «Астон Виллы». Речь идёт о 18-летнем Омари Келлимене, который вскоре должен завершить свой переезд на «Стэмфорд Бридж». Журналист Дэвид Орштейн сообщает, что «Челси» согласовал сделку за 21 миллион евро.

Отмечается, что «Челси» ещё предстоит договориться об условиях контракта с самим Келлименом, который в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги успел провести два матча.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость североирландского вингера в один миллион евро, но «Астон Вилле» удалось продавить сделку по своей цене. Бирмингемский клуб скоро должен купить у «Челси» левого защитника Яна Матсена за 38 миллионов евро.

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