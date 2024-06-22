Йоро хочет в «Реал», но три других гранда не сдаются

На трансферном рынке продолжается битва за талантливого защитника Лени Йоро из «Лилля». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 18-летний футболист по-прежнему хочет перейти в «Реал». Йоро ждёт решения от мадридского клуба, будут они работать над сделкой или нет.

В то же время отмечается, что «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не сдаются – они тоже хотят видеть Йоро в своих рядах.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Лени Йоро в 50 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник провёл 44 матча, в которых записал на свой счёт три гола.