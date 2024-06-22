В «Манчестер Юнайтед» разозлились на тен Хага - названа причина

Боссы «Манчестер Юнайтед» разозлились на главного тренера команды Эрика тен Хага, который в беседе с журналистами рассказал о переговорах относительно продолжения сотрудничества с манкунианцами. Об этом рапортует таблоид The Sun.

В интервью нидерландец рассказал, что руководители приезжали к нему домой для переговоров. Они открыто сообщили тен Хагу, что вели переговоры с другими специалистами, которые могли бы заменить его.

Срок действующего контракта Эрика с «красными дьяволами» рассчитан до середины следующего года. В прошлом сезоне «МЮ» провально выступил в АПЛ, заняв лишь восьмое место.