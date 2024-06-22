«Милан» нацелился на полузащитника «Тоттенхэма»

Итальянский «Милан» положил глаз на полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга, который не входит в планы главного тренера Анге Постекоглу. По информации от Il Corriere dello Sport, «россонери» хотели бы пополнить свои ряды опорником сборной Дании.

Напомним, Хёйбьерг был недоволен количеством игровой практики в «Тоттенхэме» и хотел покинуть команду уже в январе. Среди заинтересованных клубов числились туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», но сделка так и не состоялась.

«Трансфермаркт» оценивает 28-летнего Пьера-Эмиля в 18 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.