Защитник «Манчестер Юнайтед» приближается к трансферу в «Галатасарай»

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» приближается к переезду в зарубежный чемпионат. По информации от Be In Sports Turkey, Аарон Уан-Биссака вскоре должен стать новичком «Галатасарая».

Ожидается, что англичанин подпишет с турецким клубом четырёхлетний контракт. «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай» уже согласовывают последние детали сделки.

«Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно хочет приобрести нового правого защитника на замену Уан-Биссаке. Главный тренер Эрик тен Хаг давно запрашивал у руководства футболиста на эту позицию.

Напомним, в 2019 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за Уан-Биссаку 55 миллионов евро.