Байер может перейти в АПЛ

Форвард немецкого «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортует журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, в подписании нападающего заинтересован лондонский «Челси». Сумма потенциального трансфера может составить 30 миллионов евро. Именно такая клаузула прописана в трудовом договоре Максимилиана.

В прошлом сезоне Байер принял участие в 33 поединках немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей. 21-летний форвард связан трудовым соглашением с «Хоффенхаймом» до середины 2027 года.