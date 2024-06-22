Нико Уильямс интересен трём топ-клубам АПЛ

Нападающий сборной Испании и «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс интересен трём топ-клубам из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Николо Скиры, у футболиста в контракте прописана сумма отступных в размере 58 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что среди заинтересованных клубов есть лондонский «Челси». Имена двух других команд пока неизвестно. В услугах Уильямса также заинтересована каталонская «Барселона».

21-летний Нико был признан лучшим игроком матча во втором туре группового этапа чемпионата Европы, где сборная Испании встречалась с Италией. Последний розыгрыш Ла Лиги футболист закончил с 5 голами и 11 ассистами в активе.