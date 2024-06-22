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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» покупает игрока в атаку за 60 миллионов евро

22 Июня 2024 • 08:55 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» близка к подписанию вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство немецкого гранда выделит на покупку игрока около 60 миллионов евро. Условия личного контракта футболиста уже согласованы.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги 22-летний вингер провел 19 поединков. Олисе записал на свой счет десять забитых мячей и шесть результативных передач.

«Бавария» провально провела прошлый сезон, не завоевав ни одного трофея. В Бундеслиге клуб финишировал лишь на третьем месте. С нового сезона главным тренером команды будет бельгиец Венсан Компани.

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Евро-Футбол.Ру,
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