«Бавария» покупает игрока в атаку за 60 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» близка к подписанию вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство немецкого гранда выделит на покупку игрока около 60 миллионов евро. Условия личного контракта футболиста уже согласованы.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги 22-летний вингер провел 19 поединков. Олисе записал на свой счет десять забитых мячей и шесть результативных передач.

«Бавария» провально провела прошлый сезон, не завоевав ни одного трофея. В Бундеслиге клуб финишировал лишь на третьем месте. С нового сезона главным тренером команды будет бельгиец Венсан Компани.