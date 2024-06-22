«Манчестер Юнайтед» нашёл нового нападающего - цена 50 миллионов евро

Нападающий сборной Канады и французского «Лилля» Джонатан Дэвид может оказаться в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты телеканала Sky Sports.

Согласно сведениям источника, в подписании форварда заинтересованы два английских клуба. Речь идет о лондонском «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед». Оба претендента рассматривают вариант подписания 24-летнего бомбардира в летнее трансферное окно.

Напомним, что Дэвид защищает цвета французского коллектива с лета 2020 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 47 встречах, отметившись 26 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 50 миллионов евро.