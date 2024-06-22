«Брайтон» запланировал подписание игрока «Интера» и сборной Аргентины

Атакующий полузащитник миланского «Интера» Валентин Карбони попал в сферу интересов «Брайтона».

19-летний футболист провёл прошедший сезон на правах аренды в «Монце», где смог зарекомендовать себя. Усилия восходящей звезды заметили в сборной Аргентины, вызвав в ряды национальной команды на проходящий сейчас Кубок Америки. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, на Карбони появился новый претендент – английский «Брайтон». «Нерадзурри» рассчитывают заработать 35 млн евро на продаже перспективного хавбека.

На счету Валентина Карбони два забитых гола и четыре результативные передачи в 31 игре прошедшего розыгрыша Серии А. За сборную Аргентины игрок провёл два поединка.