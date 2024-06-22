Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза может отправиться в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Мэйсона Гринвуда.

Английский гранд готов расстаться с форвардом, отыгравшим прошедший сезон в аренде в испанском «Хетафе». Интерес к Гринвуду проявляет «Ювентус», которому будет трудно удовлетворить трансферный запрос «красных дьяволов». Как сообщает Sport Witness со ссылкой на Gazzetta dello Sport, чтобы упростить сделку, стороны могут провернуть обмен: за 22-летнего англичанина «Манчестер Юнайтед» получит Кьезу, чей контракт истекает через год.

Отмечается также, что вместо Мэйсона Гринвуда в сделку по Кьезе может войти Джедон Санчо – в таком случае речь пойдёт об аренде последнего, а не о полноценном трансфере.