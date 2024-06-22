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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пиоли отказал двум клубам

22 Июня 2024 • 00:06 Комментировать

Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не спешит возвращаться к работе.

Итальянский специалист покинул должность во главе «россонери» по окончании прошедшего сезона. Как стало известно инсайдеру Николо Скире, за последние недели Пиоли успел получить два предложения, но на оба ответил отказом. Речь идёт о приглашениях от неназванных клубов из Англии и Турции.

Как сообщалось ранее, возможность назначения Стефано Пиоли рассматривал «Ноттингем Форест», но итальянец не заинтересовался таким вариантом продолжения карьеры.

Незадолго до ухода из «Милана» наставник признался, что изучает английский язык.

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Евро-Футбол.Ру,
Стефано Пиоли
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