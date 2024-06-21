Названа зарплата Олисе в «Баварии»

«Бавария» готовится оформить трансфер вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

По данным различных достоверных источников, 22-летний игрок уже достиг личной договорённости с мюнхенским грандом. В «Баварии» француз будет зарабатывать около 13,5 млн евро в год, раскрывает условия сделки журналист Кристиан Фальк. Трансфер обойдётся клубу Бундеслиги в 65 млн евро.

Из-за травм Майкл Олисе смог принять участие всего в 19 матчах «Кристал Пэлас» в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги, что, впрочем, не помешало футболисту показать впечатляющую результативность – десять голов и шесть голевых передач.