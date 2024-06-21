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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, почему Олисе предпочёл «Баварию» грандам АПЛ

21 Июня 2024 • 23:17 Комментировать
Брентфорд
...
Кристал Пэлас
18.08 16:00

Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе решил присоединиться к «Баварии».

Француз уже ответил согласием мюнхенскому клубу, о чём стало известно чуть раньше. По сообщениям журналиста Фабриса Хокинса, основной фактор, склонивший Олисе в сторону «Баварии», – участие команды в Лиге чемпионов. 22-летний футболист также был интересен «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу» – все три коллектива не сыграют в самом престижном еврокубке в предстоящем сезоне.

Ожидается, что «Бавария» заплатит «Кристал Пэлас» порядка 70 млн евро за трансфер Майкла Олисе – такова сумма отступных, прописанная в контракте звезды «орлов».

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